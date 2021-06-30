ÇORUM SU BİRİKİNTİSİNDE BULDUĞU PARAYI ZABITA EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
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ÇORUM SU BİRİKİNTİSİNDE BULDUĞU PARAYI ZABITA EKİPLERİNE TESLİM ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇORUM'da 3 çocuk annesi Nuran Çılgın işten çıkıp evine giderken su birikintisinde bulduğu parayı zabıta ekiplerine teslim etti.

ÇORUM'da 3 çocuk annesi Nuran Çılgın işten çıkıp evine giderken su birikintisinde bulduğu parayı zabıta ekiplerine teslim etti.

Bir firmada görevli olan 3 çocuk annesi Nuran Çılgın, dün iş çıkışı evine giderken Mimar Sinan Mahallesi'nde su birikintisine düşürülmüş para olduğunu fark etti. Paralarını toplayan Çılgın, Çorum Belediyesi'ne giderek Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Paranın sahibinin bir an önce bulunmasını isteyen Çılgın, 'Kim düşürdü bilmiyorum. Cebindeki son parası olabilir, acil ihtiyacı olabilir, sabaha kadar uyuyamadım. Zabıtaya teslim ettim, inşallah paraların sahibi bulunur' dedi.

ÇORUM SU BİRİKİNTİSİNDE BULDUĞU PARAYI ZABITA EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
ÇORUM SU BİRİKİNTİSİNDE BULDUĞU PARAYI ZABITA EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
ÇORUM SU BİRİKİNTİSİNDE BULDUĞU PARAYI ZABITA EKİPLERİNE TESLİM ETTİ
ÇORUM SU BİRİKİNTİSİNDE BULDUĞU PARAYI ZABITA EKİPLERİNE TESLİM ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ÇORUM SU BİRİKİNTİSİNDE BULDUĞU PARAYI ZABITA EKİPLERİNE TESLİM ETTİ - Haberler
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