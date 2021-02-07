Çorum, sıfır atıkta başarılı iller arasında
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Çorum, sıfır atıkta başarılı iller arasında

07.02.2021 12:03 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:06
Çorum, sıfır atıkta başarılı iller arasında

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'un Sıfır Atık Projesi'ndeki başarılı illerden olduğunu bildirdi.

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum'un Sıfır Atık Projesi'ndeki başarılı illerden olduğunu bildirdi.

Çiftçi, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2017 yılında Sıfır Atık Projesi başlatıldığını hatırlattı.

Sıfır Atık Projesi'nin 2023 yılına kadar aşamalı olarak tüm Türkiye'de hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirten Çiftçi, projenin yaygınlaşmasıyla israfın önüne geçilmesi, maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artması, çevresel risklerin azaltılması ve toplumda çevre koruma bilincinin gelişmesine katkı sağlanmış olacağını vurguladı.

Çifti, proje kapsamında Çorum'da 460 bina ve yerleşke için Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi düzenlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sıfır Atık Projesi Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri belirlenmiş, çalışma odak grupları oluşturulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarının Sıfır Atık Bilgi Sistemine kayıtları ile mevcut durum analizleri yapılmış ve bu doğrultuda gerekli teçhizat ve malzeme ihtiyaçları belirlenerek tamamlanmıştır. İlimiz proje kapsamında başarılı iller arasına girmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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