Çorum Şehit Aileleri Derneğinden Şehit Aybüke öğretmen açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum Şehit Aileleri Derneğinden Şehit Aybüke öğretmen açıklaması Açıklaması

Çorum Şehit Aileleri Derneğinden Şehit Aybüke öğretmen açıklaması Açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Edremit ilçesinde mezun öğrenciler tarafından kurulan dernek yönetimi tarafından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi isminin değiştirilmeye çalışılmasına Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz sert tepki gösterdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde mezun öğrenciler tarafından kurulan dernek yönetimi tarafından Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi isminin değiştirilmeye çalışılmasına Çorum Şehit Aileleri Derneği Başkanı Galip Deniz sert tepki gösterdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Şehit Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin isminin okuldan kaldırılmasına yönelik girişimi ve bununla ilgili açılan davayı Çorum Şehit Aileleri Derneği ve bir şehit babası olarak kınadığını dile getiren Galip Deniz, özellikle bunun Atatürkçü Düşünce Derneğinin kurucu bir şahıs tarafından "bedavadan nam salınmaz" ifadeleriyle dillendirilmesinin şehit ailelerini üzdüğünü belirtti.

"Ayrıca bedavadan nam salınmaz gibi yakışıksız ifadenin kullanılması şehitlerimizin de manevi şahsiyetlerine bir hakaret" diyen Deniz, "Oraya giden hiçbir evladımız, hiçbir çocuğumuz, hiçbir doktorumuz o bölgelere nam salmak için gitmiyor. Hasan İleri isimli şahsın kurmuş olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyetinin birliği, beraberliği için yeni nesiller yetiştirmek orada sağlık dağıtmak, orada asayişi ve güvenliği sağlamak için gitmektedir. Bu uğurda şehit olmaya da canla, başla koşarak giden evlatlarımız var. 'Bedavadan nam salınmaz' gibi yakışıksız ifadenin kullanılması şehitlerimizin de manevi şahsiyetlerine bir hakaret olsa gerek. Hasan İleri'ye şunu söylüyorum. Bedavadan nam sahibi olmak ancak sizin gibi insanlara yakışır. Bugün Şehit Aybüke öğretmene kurşun sıkan hainlerin sizlerden farklı olmadığını düşünüyorum. Sizler de aynı düşüncedesiniz ki bir şehidin isminden rahatsız olacak kadar, bir şehidin isminden huzursuz olacak kadar maalesef dengenizi kaybetmiş, hassasiyetini ve vicdanını kaybetmiş insanlar olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin hassas noktalarıyla ve değerleriyle uğraşılmaması çağrısında bulunan Deniz, "Kendinize uğraşacak başka meşgaleler bulun. Okulun kurulmasında imece usulü yaptırıldı. Sanki özel okul yaptırılmış gibi bir tabir kullanılıyorsunuz. Buna da çok üzüldük. Okul yapılmış ve Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilmiş. Okul devletin okulu değil diyerek nasıl böyle bir mantıksızca hareket ediyorsunuz bunu da anlamış değiliz. O dönemde bu okulu yaptıranlar devletin vermiş olduğu bütün haklardan ve imtiyazlardan faydalanmışlar okulu da Milli Eğitim Bakanlığımıza teslim etmişler. Milli Eğitim Bakanlığımızda şehit öğretmenizin ismini oraya layık görmüş ve vermiş. Bu sizde ne gibi bir huzursuzluğu sebep oldu anlamış değilim. Şehit Aybüke öğretmenin okula isminin verilmesi bizim için bir onurdur, gururdur. Bu isim, bir şehit ismi sizi neden bu kadar rahatsız ediyor anlamış değilim" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın isminin verildiği okulun adını değiştirmek istiyorlar
Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Son dakika: Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta şehit sayımız 2'ye yükseldi
Kuzey Irak'taki sınır ötesi harekatta şehit sayımız 2'ye yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Derya Yanık Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Faruk Fatih Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çorum Şehit Aileleri Derneğinden Şehit Aybüke öğretmen açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 02:53:10. #1.14#

title