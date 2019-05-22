Çorum Sarkan Elektrik Kabloları Yol Kapattı

Sarkan elektrik kabloları yol kapattı

Çorum'da, İstanbul-Samsun D-100 karayolu üzerinden geçen elektirik kablolarının sarkması nedeniyle bir süre çift yönlü araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık 30 dakika araç ulaşımına kapalı kalan yol, kabloların yol dışına alınması ile yendien açıldı.

İstanbul-Samsun D-100 karayolu üzerinden geçen elektrik kabloları yola sarktı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve elektrik arıza ekipleri geldi. Trafik ekipleri D-100 karayolunu çift yönlü araç trafiğine kapattı. Elektrik arıza ekipleri kopan kabloları yol dışına alırken, karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 30 dakika kapalı kalan karayolu, çalışmanın tamamlanmasının ardından yeniden çift yönlü ulaşıma açıldı.

Kaynak: DHA