Çorum-Samsun yolunda kar yağışı ulaşımı aksatıyor Samsun yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır vasıta araçlar yolda kaldı.

Samsun yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ağır vasıta araçlar yolda kaldı. Araçlar nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla 2 saat sonra normale döndü.

Orta Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çorum-Samsun yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Çorum- Samsun yolu Hasan Zahir ve Hancılar mevkiinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ağır vasıta araçlar yolda kaldı. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: DHA