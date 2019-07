Çorum protokolü kan bağışı için birbirine "meydan okudu"

Çorum'da protokol üyeleri sosyal medya hesaplarından birbirlerine "meydan okuyarak" kan bağışında bulundu.

Sosyal medyada akım olan "meydan okuma"yı kan bağışı için kullanan protokol üyeleri kan bağışının önemine dikkati çekti.

Vali Mustafa Çiftçi, Türk Kızılay Çorum Şubesince Valilik bahçesinde açılan standı ziyaret ederek kan bağışı yaptı.

Türk Kızılaya 26'ncı kez bağışta bulunan Çiftçi, sosyal medya hesabından "Bugün Kızılayın Valiliğimiz önünde açtığı seyyar kan bağış merkezinde tekrar kan bağışında bulundum. Her kan bağışından sonra cep telefonuma Kızılaydan şöyle bir mesaj gelir, 'Değerli bağışçımız, yaptığınız bağış ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. Üç kişiye hayat, doğaya da bir fidan kazandırdınız.' İnancımız bir kişiyi kurtarmayı bütün bir insanlığı kurtarmakla eş tutmuştur. Öyleyse başkalarına yardımcı olmak için kan bağışlayalım. Unutmayalım kanınızda hayat var." notunu takipçileriyle paylaştı.

Çiftçi ayrıca, Çorum halkı ile birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a da sosyal medya hesabı üzerinden kan bağışı çağrısında bulundu.

Aşgın da çağrı üzerine standı ziyaret ederek kan bağışı yaptı.

Kişisel sosyal medya hesabından "Sayın Valim mesajınızı aldım. Daha çok kişiye 'can' olmak, tüm insanlık ile 'kan kardeşi' olmak için ben de davetiniz üzerine Kızılaya kan bağışında bulundum. Daha çok kişiye ulaşmak, umut olmak için Kızılayımızın her zaman yanındayız." paylaşımını yapan Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü kan bağışına davet etti.

Öztürk ise programının yoğunluğu nedeniyle bir gün sonra Türk Kızılay Çorum Şubesi Hitit Kan Alma Birimine giderek kan bağışında bulundu.

"Arzumuz kan bağışına dikkati çekmek"

Rektör Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla toplumun öne çıkan isimleri olarak sosyal medya üzerinden birbirlerine çağrı yaptıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın çağrısı üzerine kan bağışında bulunduğunu belirten Öztürk, "Kanın önemini hastaneye düşmeden önce idrak edip kan bağışında bulunmalıyız. Çare arayanların derdine deva olmak kadar güzel başka bir şey olmasa gerek. Dolayısıyla Kızılay'a sürekli kan bağışında bulunmalıyız." dedi.

Sosyal medya üzerinden protokol üyelerinin birbirlerine yaptığı çağrıya da değinen Öztürk, "Burada arzumuz meydan okumak ya da emrivaki yapmak değil, kan bağışına dikkati çekmektir. Bizim herhangi popülist ya da yabancı kültürler gereği meydan okuma gibi bir durumumuz yok. Toplumda öne çıkan arkadaşlarımızın kan bağışlarını artırarak sürdürmelerinin toplumdaki duyarlılığın artmasına katkı sunacağını düşünüyoruz. Katkımız olursa ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

Öztürk, kan bağışının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı kan vermeye davet etti.

