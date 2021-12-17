Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu

ÇORUM (İHA) - Çorum'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 15 günde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, 28 şüphelide gözaltına alındı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, Narkotim ekipleri tarafından il merkezi, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüpheli kişi yakalanırken, bu kişilerin ev ve araçlarında yapılan adli aramalarda ise bin 235 adet sentetik ecza, 2 adet extacy hap, 63,80 gr. sentetik kannobinoid (bonzai), 18,04 gram esrar maddesi, 30 gr Hint Keneviri bitkisi tohumu, 10,68 gr. metamfetamin maddesi, 3 adet çeşitli çap ve markalarda tabanca, 89 adet tabanca fişeği ve 2 adet uyuşturucu kullanmak için kullanılan düzenek ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan sanıklardan 24'ü sevkedildikleri adli makamlar tarafından serbest bırakılırken 2 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulandığı, 2 şüpheli şahısın ise tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca başta anneler olmak üzere vatandaşların uyuşturucu ile mücadelede bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetlerinin devam ettiği hatırlatılarak son 15 içersinde İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında düzenlenen 6 etkinlikte 354 vatandaşa ulaşıldığı ifade edildi. - ÇORUM