Çorum Polisinden Uyuşturucu Operasyonu

Çorum'un Osmancık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 156 kilo uyuşturucu madde, 33 kilo Hint keneviri ve bin 650 kök Hint keneviri ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, ilçede Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada 33 kilogram Hint keneviri ele geçirilirken, K.D. adlı şahıs gözaltına alındı.



Şüpheliye yaptırılan yer gösterme işlemi sonucunda ilçeye bağlı Güvercinlik köyü Kızılırmak kenarındaki ağaçlık alanda bulunan bir arazide ise bin 650 adet Hint keneviri ele geçirildi. Polis ekiplerinin bölgede yaptıkları araştırmada Hint keneviri ekili arazinin Ş.Ş. adlı şahsa ait olduğu tespit edildi. Bölgeye kepçe ile gelen S.Ş. ve M.Ş. gözaltına alındı. Ş.Ş.'nin ifadesi doğrultusunda kenevir ekili alanın yakınında bulunan dam diye tabir edilen eski ve etrafı yakılmış olan yerde ise 156 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.Ş., Osmancık Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanırken, diğer şüpheliler K.D. ve M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.