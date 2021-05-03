Çorum polisinden 'Trafik Haftası'na türkülü klip
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Çorum polisinden 'Trafik Haftası'na türkülü klip

Çorum polisinden 'Trafik Haftası'na türkülü klip
Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel

ÇORUM'da 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' dolayısıyla trafik polisleri tarafından hazırlanan video klip, sosyal medyada ilgi gördü.

ÇORUM'da 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' dolayısıyla trafik polisleri tarafından hazırlanan video klip, sosyal medyada ilgi gördü.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası' dolayısıyla 'Trafikte saygı, sevgi ve hoşgörü için söyle' adlı video klip hazırladı. Dron destekli, Hattuşaş ve Alacahöyük antik kentlerinde çekimleri yapılan klipte ekipler, Aşık Veysel'e ait 'Gidiyorum gündüz gece' türküsünü seslendirdi. İl Trafik Denetleme Şube Müdürü Bünyamin Demir'in de yer aldığı klip, sosyal medyada beğeni gördü.


Çorum polisinden 'Trafik Haftası'na türkülü klip
Çorum polisinden 'Trafik Haftası'na türkülü klip
Çorum polisinden 'Trafik Haftası'na türkülü klip
Çorum polisinden 'Trafik Haftası'na türkülü klip
Çorum polisinden 'Trafik Haftası'na türkülü klip
Çorum polisinden 'Trafik Haftası'na türkülü klip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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