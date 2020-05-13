Çorum polisinden suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum polisinden suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama

Çorum'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum polisinden suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama
13.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:25

Çorum'da bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 kişiden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama da, başsavcılık koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silahlı suç örgütü kurma ve yönetme, bu örgüte üye olma, örgüte yardım etme, nitelikli yağma, 6136 sayılı yasaya muhalefet, nitelikli tehdit, iş ve çalışma hürriyetini tahdit gibi suçlardan 17 zanlı gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilere ait iş yerleri ve ikametlerde yapılan aramalarda 13 adet ruhsatsız, bu tabancalara ait 324 adet fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği, 156 adet bu tüfeklere ait dolu kartuş, 4 senet, 20 bin TL para, 20 adet cep telefonu ile çok sayıda dijital maryal ve belge ele geçirildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklama da ayrıca kentte faaliyet gösteren bir kısım fırın işletmelerinde yapılan aramalarda da bu suç örgütüne verilen paralara ilişkin kayıtlara da el konulduğu açıklandı. Emniyetteki sorgularının ardından haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol altına alınırken, 1 şüphelinin ise adli kontrol talebi reddedildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi Haber
Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Bakan Koca yanıt verdi
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel Haber
Köpeğinin öldüğünü öğrenen Ersin Korkut'tan ilk paylaşım: Acı günde böyle sevgi görmek çok güzel
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
Muğla'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 13 Mayıs günü 58 vatandaşımız hayatını kaybederken 1639 yeni vaka tespit...
Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı Haber
Çağla Şıkel, 2 gün önce yasak olmasına rağmen çocuklarını sokağa çıkardı
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi Haber
Rehavete kapılan 9 ilimizden korkutan rakamlar! Vaka sayılarındaki artış alarm verdi
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Denizli'nin ünlü tatlıcısında bir farenin görüntülenmesi, sosyal medyada tepki çekti
Polisin fuhuş baskınında ilginç savunma: Televizyon tamir etmeye geldim
Polisin fuhuş baskınında ilginç savunma: Televizyon tamir etmeye geldim
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
Xiaomi'nin CEO'sunun attığı tweetle iPhone kullandığı ortaya çıktı
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Koronavirüs nedeniyle kapalı olan mağazadaki deri ayakkabı ve çantalar küflendi
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Eşiyle ilişki yaşadığından şüphelendiği bacanağını öldüren zanlı, cinayet anını soğukkanlılıkla anlattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplu ulaşımda yeni bir oturma düzenine gidilmesi kaçınılmazdır
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı
Evlat nöbetindeki baba konuştu: HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş arka kapıdan kaçtı
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve 'Nutuk' kitabı dağıttı
Keşan Belediye Başkanı, çocuklara maske ve "Nutuk" kitabı dağıttı
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi
Tekirdağ'da kaldırılan seyahat kısıtlamasını yanlış anlayıp İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, geri çevrildi
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde sıraladı
16-19 Mayıs tarihleri arasındaki sokağa çıkma yasağından İstanbul'da kimler muaf tutulacak? Valilik madde madde...
Düşüşünü sürdüren dolar 6,98'den işlem görüyor
Düşüşünü sürdüren dolar 6,98'den işlem görüyor
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
14 yaş altı çocuklar 40 gün sonra ilk kez sokağa çıktı
Maske kullanmadan dışarı çıkan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni
Maske kullanmadan dışarı çıkan vatandaş: Korona neredeyse gelsin bulsun beni
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Meteoroloji'den İstanbul'a hafta sonu için yüksek sıcaklık uyarısı geldi
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
Koronavirüsü babasıyla birlikte yenen 5 yaşındaki Ömer, 4 saatlik iznin tadını yine babasıyla çıkardı
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Eski Real Madridli futbolcu Edwin Congo gözaltına alındı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Son Dakika: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarının maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaştı
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
Ardahan'da Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
TFF Sağlık Kurulu Üyesi Mete Düren: Liglerin başlangıcını ileriye itmek bence daha doğru olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için 'Kesin korunacak' talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 ilde belirlenen alanlar için "Kesin korunacak" talimatı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Kirasını artıran ev sahibine kızan vatandaş, karavanda yaşamaya başladı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Deniz Gezmiş Hüseyin İnan Meral Akşener Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Sezen Aksu Hatice Çarpar
Spor Tamer Tuna Metin Oktay Caner Erkin Lionel Messi Loris Karius
Daha Fazla Çocuk Kadın Survivor Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Çorum polisinden suç örgütüne operasyon: 8 tutuklama - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.5.2020 19:14:39. #1.14#
title