Çorum polisinden sahte para operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Çorum polisinden sahte para operasyonu - Haberler

Çorum polisinden sahte para operasyonu

Çorum ve İstanbul'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı.

07.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:19
Çorum polisinden sahte para operasyonu

ve 'da piyasaya sahte para sürmeye çalışan 4 kişi yakalandı.


Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "Parada Sahtecilik" (TCK-197) suçuna yönelik, yapılan teknik ve projeli çalışma sonucunda Çorum ve İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 adet 100 TL sahte para, 69 adet uyuşturucu hap, 2 adet kuru-sıkı tabanca ile tabancaya ait 5 adet fişek ve 28 adet tabanca mermisi ele geçirildi.


Haklarında düzenlenen soruşturma evrakı ile adli makamlara sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler