Çorum polisinden şafak operasyonu
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Çorum polisinden şafak operasyonu

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Asayiş şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 19 değişik adreste yapılan aramalarda 6 şahıs yakalandı.

Çorum polisinden şafak operasyonu
17.07.2020 18:29 | Son Güncelleme: 17.07.2020 18:33

Çorum Emniyet Müdürlüğü, Asayiş şube ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 19 değişik adreste yapılan aramalarda 6 şahıs yakalandı.

İl genelinde çok sayıda ekip ile gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında mahkemeler tarafından 3 ayrı hırsızlık, 2 yaralama ve 1'de silahla tehdit suçlarından aranan ve 5 ay ile 6 yıl arası kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan iki şahıs ikametlerinin mutfak bölümünde bulunan, mutfak tezgahının altında, duvarı delmek suretiyle yaptıkları gizli bölmenin tespiti neticesinde, saklandıkları yerden çıkarılarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından, adli mercilere teslim edildi. Hakkında para cezası bulunan 1 şahıs para cezasını yatırdığından serbest bırakılırken, 5 şahıs ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L tipi cezaevine gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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