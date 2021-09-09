Çorum polisinden makaron operasyonu
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Çorum polisinden makaron operasyonu

Çorum polisinden makaron operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda bandrolsüz makaron ve kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın araç ve iş yerinde bandrolsüz makaron sigara bulunduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda söz konusu iş yeri ve şahsın aracında yapılan aramalarda 12 bin 200 adet çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak makaron sigara ile 8 kilogram kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bandrolsüz makaron ve kaçak tütüne el koyan polis ekipleri iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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