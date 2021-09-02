Çorum polisi'nden kaçak makaron operasyonu
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Çorum polisi'nden kaçak makaron operasyonu

Çorum polisi'nden kaçak makaron operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen iki farklı operasyonda çok sayıda kaçak makaron sigara ile tütün ele geçirildi.

Çorum Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen iki farklı operasyonda çok sayıda kaçak makaron sigara ile tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından düzenlenen iki farklı operasyonda iki şahsın iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 161 bin 460 adet çeşitli markalarda bandrolsüz kaçak makaron sigara ile 12 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdiler.

Makaron ve tütünlere el koyan polis ekipleri, iki şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalef suçundan adli işlem başlattığı öğrenildi. - ÇORUM

Çorum polisi'nden kaçak makaron operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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