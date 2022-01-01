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Çorum polisi magandalara göz açtırmadı

Çorum polisi magandalara göz açtırmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çorum polisi yılbaşı gecesi magandalara göz açtırmadı.

ÇORUM (İHA) - Çorum polisi yılbaşı gecesi magandalara göz açtırmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşların huzur ve güveni için yılbaşı gecesi polis 100 ekip ve 746 personel görevlendirildi. Polis ekipleri tarafından gece boyunca umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde silah atmak, üzerlerinde veya araçlarında bulundurmak suretiyle halkın huzur ve sükünunu bozan veya bozmaya çalışan şahıslardan 5 adet tüfek, 66 adet tüfek fişeği, 2 adet tabanca, 14 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 32 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet sustalı bıçak ele geçirildi.

Muhafaza altına alınan ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi. - ÇORUM

Çorum polisi magandalara göz açtırmadı

Çorum polisi magandalara göz açtırmadı

Çorum polisi magandalara göz açtırmadı

Çorum polisi magandalara göz açtırmadı

Çorum polisi magandalara göz açtırmadı

Çorum polisi magandalara göz açtırmadı

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