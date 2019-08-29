Çorum polis memurunun evinde yangın çıktı; 6 kişi dumandan etkilendi

29.08.2019 19:01

Polis memurunun evinde yangın çıktı; 6 kişi dumandan etkilendi

ÇORUM'da, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki polis memuru Kaan Aydoğan'a ait evde, yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, evden 5 kişilik Aydoğan ailesini kurtarırken, polis memurunun bu sırada evde olmadığı öğrenildi. Yangın, söndürülürken, dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ata Caddesi Zafer 14'üncü Sokak'taki 6 katlı Culukoğlu Apartmanı'nda, polis memuru Kaan Aydoğan'a ait 5'inci kattaki evde, saat 16.30 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Panikle dışarı koşan bina sakinlerinin ihbarıyla itfaiye ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Alevlere müdahaleye başlayan itfaiye erleri, Aydoğan'ın evindeki 5 kişiyi dışarı çıkardı. Kaan Aydoğan'ın evde olmadığı belirtilirken, polis memuru Hasan Başpınar, arkadaşının yangından kurtarılan ailesine tahliye sırasında yardımcı oldu. Bu sırada dumandan etkilenen Başpınar ile 5 kişi, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alevler ise itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA