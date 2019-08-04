ÇORUM Parkta silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

Parkta silahlı kavga: 1'i ağır 5 yaralı

ÇORUM'da, Semih T. (17)., tartıştığı Batuhan Y.(16) ve parkta oturan arakdaşlarına pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu grupta yer alan 1'i ağır 5 kişi, yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Çöplü Mahallesi'ndeki Namazgah Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Semih T., daha önce kavgalı olduğu ve arkadaşlarıyla parkta oturan Batuhan Y.'nin yanına yaklaşınca tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Semih T., elindeki pompalı tüfekle gruba ateş etti. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Batuhan Y. ile parkta oturan Ömer Serkan A.(17)., Buğra A.(18), İsmail K.(17) ve Mustafa B.(18)., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Buğra A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan polis ekiplerince, olaydan sonra parkta tüfeği bırakarak çevreden uzaklaşan şüpheli saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA