Çorum - Özelleştirilen Şeker Fabrikasından Çıkarılan ve Paralarını Alamayan İşçilerden Yol Kapatma...

Çorum'da nakliyeci ve çiftçilerden oluşan 200 kişilik grup özelleştirilen şeker fabrikasından alacaklarının 50 gündür ödenmediği iddiasıyla toplanarak Ankara-Samsun Karayolu'nda yol kapatma eylemi yaptı. Yaklaşık yarım saat tek yönlü olarak trafiğe kapanan yol, jandarmanın müdahelesi ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Çorum'da Ankara-Samsun Karayolu üzerindeki özelleştirilen Çorum Şeker Fabrikası önünde saat 11.00 sıralarında toplanan nakliyeci ve üreticilerden oluşan yaklaşık 200 kişilik grup, 50 gündür alacaklarının ödenmediğini söyleyerek fabrika yöneticileriyle görüşmek istedi. Taleplerine olumlu cevap alamayan grup, Ankara-Samsun Karayolu Samsun istikametini tek yönlü olarak trafiğe kapattı. Grubun, eylemi nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Eylem sırasında zaman zaman gruptaki kişilerle bazı sürücüler arasında gergin anlar da yaşandı. Bir yolcu otobüsünün şoförü ile yolu kapatan gruptaki bazı kişiler arasında başlayan tartışma da kavgaya dönüştü. Bazı sürücüler de korna çalarak duruma teki gösterdi. Yaşananlar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma, eylem yapan gruba müdahale etti. Yaşanan adbede sonrasında yol yaklaşık yarım saat sonra yeniden trafiğe açıldı.

Grup, yolun trafiğe açılmasından sonra bu kez de fabrika girişindeki firmanın tabelalarına zarar verdi. Şeker fabrikasını işleten firmanın isim ve logosunun bulunduğu afişleri söküp, nizamiye girişindeki tabelayı taşladı. Jandarma tarafından sakinleştirilen grup, daha sonra eyleme son verdi.