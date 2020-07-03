Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı Çorum'da 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler anıldı.

03.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:40

Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

ÇORUM - Çorum'da 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler anıldı.

Kadeş Barış ve Kardeşlik Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde konuşan Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına basın açıklaması yapan Ahmet Özdel, iki temel taleplerinin olduğunu belirterek, yapılan katliamın suç olduğunu, zaman aşımı işlemeyeceğini yeniden yargılamanın yapılması, suçluların bulunarak tarih önüne dikilmesini istedi.

Anma programının yapıldığı meydanın adının Kadeş olduğunu, "kadeş"in ise barış, kardeşlik demek olduğunu belirten Özdel, "Bu meydana bir barış anıtı dikilsin. Bu anıt bütün kente, gelecek nesillere bu ülkede, bu kentte bir katliam girişimi olduğunu hatırlatsın. Bunu unutmayalım. Bunun neden olduğunu hatırlayalım. Bir daha bu tür katliam yaşanmaması için galeyana gelmeyelim. Dostluğu, barışı, kardeşliği birlikte yaşamayı sağlayalım. Yaşasın, barış, yaşasın hak, hukuk ve demokrasi mücadelemiz" dedi.

Konuşmaların ardından CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz beyaz güvercin uçurdu. Anma programına HDP milletvekilleri Tülay Hatemioğulları ve Zeynel Özen, Türkiye ve Avrupa'daki alevi birlikleri ve federasyonlarının temsilcileri ile vatandaşlar da katıldı.

Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim Haber
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu Haber
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı adaylık başvurusu yapıldı Haber
Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı adaylık başvurusu yapıldı
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor Haber
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var
Son dakika: Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin Sakarya Belediye Başkanı'ndan açıklama: Vahim bir tablo var
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Saruhan Oluç Halife Hafter Süleyman Soylu Emmanuel Macron
Magazin Hadise Buse Varol Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Sakarya Patlama Jandarma Ozan Güven
Şu an buradasınız: Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 17:13:50. #1.14#
title