Çorum Müzesi tarihi eserlerinin yanı sıra dış ışıklandırması ve binasıyla da ilgi çekiyor

İçerisinde sergilenen tarihi eserlerle ziyaretçilerini 8 bin yıllık geçmişe götüren Çorum Müzesi, yenilenen dış ışıklandırmasıyla geceleri görsel şölen sunuyor.

İçerisinde sergilenen tarihi eserlerle ziyaretçilerini 8 bin yıllık geçmişe götüren Çorum Müzesi, yenilenen dış ışıklandırmasıyla geceleri görsel şölen sunuyor.

İç Anadolu ile Orta Karadeniz bölgelerinin kesiştiği noktada yer alan Çorum'da, yaklaşık 8 bin yıllık tarihi eserler bulunuyor.

Kendi devrinin süper gücü olarak kabul edilen Hitit Medeniyeti'nin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum, arkeolojik anlamda Anadolu'nun önemli merkezleri arasında gösteriliyor.

Alacahöyük, Boğazkale, Şapinova ve Resuloğlu gibi arkeolojik kazı alanlarında yapılan çalışmalarda elde edilen tarihi eserler, Çorum Müzesi ile Hattuşa ve Boğazkale Müzelerinde sergileniyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bir süre kapalı kalan Çorum Müzesi'nde, yeni turizm sezonu için hazırlıklara hız verildi.

Vitrinleri yeniden düzenlenen tarihi binanın dış ışıklandırması yenilendi.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, AA muhabirine, 1914 yılında sıhhat mektebi olarak hizmet vermesi amacıyla inşa edilen tarihi binanın Türkiye'deki en önemli mimari yapılardan biri olduğunu söyledi.

Asırlık binanın çeşitli amaçlarla kullanıldıktan sonra 2003 yılında müzeye dönüştürüldüğünü belirten Çakar, "Anadolu'da yüzlerce yıl hüküm süren Hitit imparatorluğundan Eski Tunç Çağı kültürüne kadar ülkemizdeki en önemli arkeolojik kazılardan dördü ilimizde yapılıyor. Bu kazılarda elde edilen her biri birbirinden nadide arkeolojik eserler, geçmişimizi aydınlatan buluntular, müzemizin vitrinlerinde sergilenmektedir. Çorum Müzesi, son derece güzel, muhteşem bir mimari yapıya sahip." ifadelerini kullandı.

Çorum Müzesi'nin gerek içeriği gerekse mimarisiyle öne çıktığına dikkati çeken Çakar, "Bu nedenle 2010 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Avrupa Yılın Müzesi yarışmasına Çorum Müzesi'ni aday göstermişti. Yarışmada Avrupa'nın en güzel 10 müzesi arasına girmiştik. Gelen ziyaretçilerimiz de gerek mimarimiz gerekse vitrinde sergilenen eserleri inceleyince hayranlıklarını ifade ediyorlar." dedi.

Çakar, Kovid-19 salgınının etkilerinin hafiflemesiyle yeni turizm sezonunda ziyaretçi akını beklediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu güzel müzemizi yeni sezona hazırlıyoruz. Bu kapsamda aydınlatma sistemimizi de yeniledik. Mimarisiyle dikkati çeken binamız artık geceleri de bütün ihtişamıyla şehrimizi süslüyor. Güzel bir mimari yapıyı güzel bir aydınlatmayla daha dikkat çekici hale getirdik. Burada milattan önce 6 binli yıllara tarihlenen benzersiz eserlerimiz var. Yeni turizm sezonunda ziyaretçilerimizi müzemize bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan