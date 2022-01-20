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Çorum Millet Bahçesi'ndeki gölet buz tuttu

Çorum Millet Bahçesi'ndeki gölet buz tuttu
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum'da bulunan Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik biyolojik arıtmalı göletin yüzeyi buzla kaplandı.

ÇORUM (AA) - Çorum'da bulunan Millet Bahçesi'ndeki 24 bin metrekarelik biyolojik arıtmalı göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Kentte son günlerde etkili olan kar yağışının ardından gece hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü.

Çorum Belediyesince 213 bin metrekareye yaklaşık 50 milyon lira yatırımla Çepni Mahallesi'nde kurulan Millet Bahçesi'ndeki göletin yüzeyi, soğuğun etkisiyle buz tuttu.

Hava şartlarının elverdiği günlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gölet, buzla kaplı görünümüyle ilgi çekici manzara oluşturdu.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

Çorum, kar, Güncel, Haber

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