Çorum Merkezli 8 İldeki Fetö/pdy Operasyonu

Çorum merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 23 kişiden 9'u tutuklandı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Çorum merkez olmak üzere Ankara, İzmir, İstanbul, Samsun, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya'da, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden üçü, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Aralarında meslekten ihraç edilen kamu görevlilerinin de bulunduğu 20 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlıların savcılıktaki sorgusu sürdüğü sırada, hakkında gözaltı kararı bulunan ve polis ekiplerince yakalanan 3 şüpheli de savcılığın talimatı üzerine adliyeye getirildi.



Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 23 zanlıdan 9'u tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 8 ildeki 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 26'sı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.



Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.