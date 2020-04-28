ÇORUM Koronavirüs tedavisi gören hasta yoğun bakımdan alkışlarla çıktı Koronavirüs tedavisi gören hasta yoğun bakımdan alkışlarla çıktıÇORUM'da koronavirüs tedavisi gören hasta, 26 gün sonra alkışlarla yoğun bakım ünitesinden servise alındı.

Koronavirüs tedavisi gören hasta yoğun bakımdan alkışlarla çıktı

ÇORUM'da koronavirüs tedavisi gören hasta, 26 gün sonra alkışlarla yoğun bakım ünitesinden servise alındı. Kronik rahatsızlıkları bulunan erkek hasta, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 nisanda yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. 26 gün sonra yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin tamamlanan hasta servise çıkarıldı. Doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla servise alınan ve bir süre gözetim altında tutulacak olan hasta taburcu edilecek.

Kaynak: DHA