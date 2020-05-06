ÇORUM Kocasının dövdüğü 76 yaşındaki kadın, İzmir'e götürüldü
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ÇORUM Kocasının dövdüğü 76 yaşındaki kadın, İzmir'e götürüldü

ÇORUM Kocasının dövdüğü 76 yaşındaki kadın, İzmir'e götürüldü
06.05.2020 01:23 | Son Güncelleme: 06.05.2020 01:26

Kocasının dövdüğü 76 yaşındaki kadın, İzmir'e götürüldüÇORUM'da, eşi Ünal Kazancı (78) tarafından dövülüp, sokağa atılan Hasibe Kazancı (76), oğlu tarafından İzmir'e götürüldü.

Kocasının dövdüğü 76 yaşındaki kadın, İzmir'e götürüldü

ÇORUM'da, eşi Ünal Kazancı (78) tarafından dövülüp, sokağa atılan Hasibe Kazancı (76), oğlu tarafından İzmir'e götürüldü.

Çorum'da Ata Caddesi'ndeki apartman dairesinde oturan Hasibe Kazancı, iddiaya göre eşi Ünal Kazancı tarafından darp edilerek, sokağa atıldı. Kadına, komşuları Çelebi ve Birsen Şahin çifti sahip çıkarak evlerine aldı. Kadının darbedildiğini öğrenen Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, polis ekiplerini eve gönderdi. Yürüme zorluğu çeken kadını kucağına alan bir polis memuru, araca taşıdı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hasibe Kazancı ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirilen kadın, bakım altına alındı. Eşini dövdüğü iddia edilen Ünal Kazancı hakkında ise soruşturma başlatıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, yaşlı kadının İzmir'de yaşayan oğluna ulaşılması talimatını verdi. Emniyet birimleri, yaşlı kadının oğlu Devrim Kazancı ile temasa geçip, Çorum'a getirilmesini sağlandı. Hasibe Kazancı, seyahat izin belgelerinin tamamlanmasının ardından oğlu ile birlikte İzmir'e gönderildi.

'HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Hasibe Kazancı, 'Oğluma kavuştum ve şimdi birlikte İzmir'e gidiyoruz, çok mutluyum herkese ayrı ayrı teşekkür ederim' dedi. Oğlu Devrim Kazancı da Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'ye kendisini annesine kavuşturduğu için ve seyahat izin belgesi işlemleri için teşekkür etti.

ÇORUM Kocasının dövdüğü 76 yaşındaki kadın, İzmir'e götürüldü

Kaynak: DHA

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