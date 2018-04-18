Çorum Koç-Teke İstasyonu Açıldı

Çorum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yapımı tamamlanan Koç-Teke istasyonu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Merkeze bağlı Sevindikalan köyünde Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 11 bin 950 dönüm arazi üzerine kurulan istasyonda 500 dişi 500 erkek toplam bin baş damızlık hayvan yetiştirilmesi hedefleniyor. Birlik üyelerinin damızlık koç ve teke ihtiyaçlarının sertifikalı damızlık koç ve teke ile karşılanmasını, damızlık değeri yüksek ve özelliklerini yavrularına yüksek oranda aktarabilen koçların ve tekelerin yetiştirilerek üyelere sunulmasının amaçlandığı projede kapsamındaki koçlar ve tekeler yıl boyunca bir araya toplanarak özenle bakım ve beslenmesi birlik tarafından yapılıp koç ve teke katım döneminde ihtiyacı olan üyelere sunulacak.

Tesisin açılışında bir konuşma yapan Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şevket Avcı, Toç-Teke istasyonuyla birlikte sadece Çorum'un yada bölgenin değil Türkiye'nin damızlık ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.

Hep ıslah edilmiş hayvanlarla hayvancılık yapma hayalinin bulunduğunu dile getiren Avcı, bu tesisle birlikte bu hayalinin ilk adımını gerçekleştirdiklerini belirtti. Amaçlarının hayvan ıslahını sağlamak olduğunun altını çizen Avcı, hayvan ıslahı gerçekleştirilmeden sektörde bir yere varılamayacağına dikkat çekti.

Tesisin sahip olduğu arazi ile ilgili yapılan eleştirilere de cevap veren Avcı, "İstasyon 11 bin 953 metrekare alandan oluşuyor. Bu araziyi 120 bin liraya satın aldığımız ifade edildi. Bu arazi 120 bin değil 22 bin liraya mal edildi. 2 yıl önce koç dağıtımı yaparken Koç-Teke istasyonu kurma hayallerimiz vardı bunu gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum"şeklinde konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Genel Müdürlüğü Islah ve Geliştirme Dairesi Başkanı Dr. Bekir Ankaralı ise hayvan yetiştiricilerinin sosyal ve refah seviyesini daha iyi yerlere getirmek için ıslah çalışmalarının en iyi şekilde yapılmasının gerektiğini vurguladı. Ankaralı, tesisin hizmete girmesiyle ırk ıslahında hızlı bir büyüme kaydedileceğini ifade etti.

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Erhan Akar'da, tesisin Türkiye'deki sayılı merkezlerden birisi olduğunu belirterek, "Tesis güzel ancak içini doldurmak hayvan yetiştiricilerimize düşüyor. Bu yıl bütçe planlamasında destek olmaya çalışacağız. Hayvan yetiştiricilerimiz bu tesisi en iyi şekilde işletir bundan hiçbir şüphemiz yok. Siz burayı en güzel şekilde işlettiğinizde Çorum canlanır. Çorum canlanınca Türkiye canlanır. Biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Açılışa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Yusuf Şahinbaş, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şaban Sarıca ve çok sayıda yetiştirici katıldı. - ÇORUM