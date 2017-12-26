Çorum Kaza Anını Kameralar An ve An Kaydetti

Kaza anını kameralar an ve an kaydetti



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Çorum'un Sungurlu İlçesinde otomobilin, kırmızı ışıkta bekleyen bir başka otomobile arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, Ankara-Samsun karayolunun Sungurlu ilçesinde meydana geldi. 68 yaşındaki Haydar Nigar'ın kullandığı 40 DY 640 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Çalışkan yönetimindeki 06 FY 5750 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada Haydar Nigar yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.