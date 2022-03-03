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Kar etkili oluyor

AA, Kemal Ceylan - Güncel
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Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

KASTAMONU (AA) - Kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği Çorum'da ekipler, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Belediyesine bağlı ekipler, kent merkezinde yol ve kaldırımlarda kar temizliği yaparken, Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri ise Samsun-Ankara kara yolunu ulaşıma açık tutmak için çalışıyor.

Jandarma ve polis ekipleri ise sürekli devriye yaparak, ulaşımda sorun yaşanan alanları tespit edip ilgili kurumları bilgilendiriyor.

Ekipler, ayrıca kayganlaşan zeminin neden olduğu trafik kazalarına da müdahale ediyor.

Kentte kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kar etkili oluyor

Kar etkili oluyor

Kar etkili oluyor

Kar etkili oluyor

Kar etkili oluyor

Kar etkili oluyor

Kar etkili oluyor

Kar etkili oluyor

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Kastamonu, Amasya, Sinop, kar, Güncel, Haberler

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