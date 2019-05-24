ÇORUM Kalp krizinden ölen hakim Çorum'da toprağa verildi
Kalp krizinden ölen hakim Çorum'da toprağa verildiKalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakırköy 13'üncü Asliye Ceza Hakimi Lale Yıldız (52), Çorum'da toprağa verildi.
Kalp krizinden ölen hakim Çorum'da toprağa verildi
Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakırköy 13'üncü Asliye Ceza Hakimi Lale Yıldız (52), Çorum'da toprağa verildi.
Bakırköy Adliyesi 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Lale Yıldız geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. İstanbul Bakırköy Adliyesi'nin önünde düzenlenen törenle Çorum'a uğurlanan Yıldız için Ulu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Yıldız ailesinin yanı sıra, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, AK Parti İl Başkanı Avukat Yusuf Ahlatcı, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.
Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından hakim Lale Yıldız, Ulu mezarlığında toprağa verildi.