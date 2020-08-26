Çorum Kalesi yapı işgalinden kurtuluyor ÇORUM'da, 15'inci yüzyılda inşa edilen Çorum Kalesi'nin, yapı işgalinden kurtarılıp turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

ÇORUM'da, 15'inci yüzyılda inşa edilen Çorum Kalesi'nin, yapı işgalinden kurtarılıp turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kale içinde bulunan ve yaklaşık 10 milyon TL bedelle kamulaştırılan 41 binada başlatılan yıkım çalışmalarında sona gelindi.

Çorum Belediyesi, 1571 yılında yapılan tarihi Çorum Kalesi'nin yapı işgalinden kurtarılması için 2016 yılında restorasyon çalışması başlattı. Projeyle kale içindeki 41 yapı, yaklaşık 10 milyon TL'ye kamulaştırıldı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca verilen onayın ardından Çorum Belediyesi'nce kamulaştırılan 41 yapının başlatılan yıkımı sürüyor. Halk arasında 'kale kondu' olarak bilinen ve kale surları içinde kalan binalar da yıkılıyor. Kale surları ile kale içinde bulunan tescilli 3 yapının ise restore edileceği belirtildi. Yapılacak çalışma ile tarihi Çorum Kalesi'nin içindeki metruk yapılardan arındırılarak, turizme kazandırılması hedefleniyor. Çorum Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, "Çorum Kalesi'nde çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İçerisindeki metruk yapıların yıkımını tamamlamak üzereyiz. Bedenlerin sağlamlaştırma ve restore çalışmasına başladık. Bu çalışmada kalenin her köşesinden kale surlarını çevreleyecek şekilde ayrı ayrı 15 metrelik toplam 6 sondaj çalışması başlattık. Bu çalışmayla zeminin taşıma gücünü hesaplarken aynı zamanda yeni yapının da statik altyapısını oluşturuyoruz. Bu çalışmaları hem arazi hem de laboratuvar deneyleriyle destekliyoruz. Projenin bu etabının sonunda kalenin jeofizik ölçüm değerleriyle birlikte Çorum Kalesi'ne ait veri ve geo teknik rapor çalışması da tamamlanmış olacak. Hedefimiz en kısa zamanda kalemizi şehrimizin turizmine kazandırmak" dedi.

Kaynak: DHA