Çorum kalesi'ndeki 30 bina için yıkım kararı alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum kalesi'ndeki 30 bina için yıkım kararı alındı

Çorum halkının gündemini uzun yıllardır meşgul eden ve restore edilmesi için çalışmaların devam ettiği Çorum Kalesi içinde yıkılması öngörülen 30 parselin tamamı için yıkım kararı alındı.

Çorum kalesi'ndeki 30 bina için yıkım kararı alındı
09.06.2020 19:17 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:20

Çorum halkının gündemini uzun yıllardır meşgul eden ve restore edilmesi için çalışmaların devam ettiği Çorum Kalesi içinde yıkılması öngörülen 30 parselin tamamı için yıkım kararı alındı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nezdinde yürüttükleri çalışmaların meyvesini aldıklarını söyledi.

Kale'nin Çorum'un simgelerinden biri olduğunu ve kale içi ile civarının turizme kazandırılması için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Aşgın, "Kale, şehrimiz için çok önemli bir değere sahip. Şehrimizdeki tarihi eserlerden bazılarını turizme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eserlerin en önemlilerinden biri de Çorum Kalesi. Kale ile ilgili şekilde devam ettirdiğimiz çalışmalarımızda önemli bir aşamayı geride bırakmış olacağız. Daha önce 4 parselin yıkımını gerçekleştirdik. Şimdi de geriye kalan 30 parselin tamamının yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.

'Tarihi Kale, turizme kazandırılacak'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Tarihi Çorum Kalesi'nde 15 yılı aşkın bir zamandır üzerinde çalışılan projelerin meyvesini almaya, Çorum'un en önemli tarihi yapılarından biri olan kalemizi ihya çalışmalarına başladık. Yıkım çalışmaları başlamadan önce arkadaşlarımız, kalemizde epey mesai harcadılar. Gerek belediyemizde bu işin uzmanı arkadaşlarımız, gerek müzemizde görev yapan arkadaşlarımız titiz bir çalışma yürüttü. Yapıların içerisinde bulunan Çorum Sivil Mimarisinin önemli örneklerinin her biri ayrı ayrı tespit edildi. Burada bulunan tüm eserleri proje bitiminde Çorum turizmine kazandıracağız. Yaklaşık 8 asırlık tarihi Çorum Kalesi alt yapısıyla, içerisindeki yapıların ihyasıyla, güçlendirilmiş duvarlarıyla gelecek nesillere bırakacağımız çok kıymetli bir eserdir. Bu kıymetin farkındayız. İnşallah şehrimizin tarihi yapılarından birini daha belediyemizin çalışmaları ile Çorum'un ve Türkiye'nin kültür eserleri havuzuna kazandırmış olacağız." şeklinde konuştu.

Bu çalışmalar sonunda kale içindeki metruk evlerin yıkılıp kale bedenlerinin ortaya çıkacağını sözlerine ekleyen Aşgın, 8 asırdan beri ayakta duran kalenin bu proje sonunda tüm güzelliği ve ihtişamı ile ortaya çıkacağını vurguladı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur Haber
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Tekrardan salgında yükselme olursa hafta sonu sokağa çıkma yasağı olur
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı Haber
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek tomografi çekilince ortaya çıktı
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı Haber
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Haber
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
Fenerbahçe, son 8 hafta için Tahir Karapınar'ı takımın başına getirecek
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
2020'de 3 büyük depremle sallanan 7 ile destek geliyor
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
WhatsApp'ta tıkla sohbet et özelliğini kullananların telefon numaraları internete yayıldı
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da Hafter'i bekleyen sonu açıkladı: Her an sürecin dışına atılabilir
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, 16 yaşındaki Hollandalı kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Kene paniğinin yaşandığı il sayımız 5'e yükseldi! Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un üç hafta sonra görüntülendi
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Samsun'da hareketli dakikalar! Aranan şahıs çatıdan çatıya uçtu ama polisten kaçamadı
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Biber gazıyla kuyumcuyu etkisiz hale getiren hırsız, 50 bin liralık altın çaldı
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
Teröristlerin saldırısından yaralı kurtulan şoför: Camları kırıp, arkadaşlarımı araçtan çıkardım
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Simge Sağın Mariah Carey
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Haziran Beşiktaş Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Çorum kalesi'ndeki 30 bina için yıkım kararı alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 19:22:15. #1.14#
title