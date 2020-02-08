: Çorum ilkokullu mehmet'in duygulandıran türk bayrağı hassasiyeti

08.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 13:36

İlkokullu Mehmet'in duygulandıran Türk Bayrağı hassasiyeti

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Mehmet Emre Şanver (7), okula çıkışı yerde görüp, öperek alına koyduğunu Türk Bayrağı çizili kağıdı, öğretmenine teslim etti. Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

İZLEYENLER DUYGULANDI

Mehmet Emre Şanver'in Türk Bayrağı çizili kağıdı yerden alıp, öptüğü anlar da, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüler, küçük çocuğun ailesi, yakınları ve komşularının yanı sıra paylaşıldığı sosyal medyada, izleyenleri duygulandırdı.

'DAYANAMADIM 3 KERE ÖPTÜM'

Bayrak resmini yerde görünce dayanamadığını belirten Mehmet Emre Şanver,?O gün zil çalmıştı, giderken bayrağımızı yerde gördüm ve dayanamadım 3 kere öptüm. Bu hareketim için öğretmenim 'Aferin oğlum' dedi. Ben bu saygıyı ailemden ve öğretmenimden gördüm? dedi.

'OĞLUM BİZİ GURURLANDIRDI'

Mehmet Emre'nin öğretmen olan babası Serdar Şanver ise "Bir öğretmen olarak vatanına, milletine, bayrağına bağlı bir nesil yetiştirmek bizlerin görevi ben oğluma çok teşekkür ediyorum. Oğlum bizi gururlandırdı? diye konuştu.

Kaynak: DHA

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