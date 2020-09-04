Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale (4)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale (4)

SİNOP'TA 1 KÖY TAHLİYE EDİLDİÇorum ve Sinop arasında kalan ormanlık alanda süren yangın dolayısıyla yaklaşık 100 kişinin yaşadığı Sinop'un Yalmansaray köyü tedbir amaçlı tahliye edildi.

Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale (4)
04.09.2020 22:13 | Son Güncelleme: 04.09.2020 22:17

SİNOP'TA 1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Çorum ve Sinop arasında kalan ormanlık alanda süren yangın dolayısıyla yaklaşık 100 kişinin yaşadığı Sinop'un Yalmansaray köyü tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangınla ilgili Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada alevlere Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'nce sevk edilen 47 arazöz, 15 su tankı, 6 dozer, 32 arazi pickup, 6 ilk müdahale aracı, 2 treyler, 1 Eksvatör, 5 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağıyla müdahale edilmektedir. 30 Orman Muhafaza Memuru ve 150 yangın söndürme işçisi ile yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir.Yangının ilimiz  Saraydüzü ilçesi Yalmansaray köyüne sıçraması ihtimaline karşı köy tahliye edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangın söndürme çalışmalarını yakından takip etmek için ilimize gelmiş bulunmaktadır" denildi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Mfö Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Melisa Aslı Pamuk
Spor Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Lionel Messi Eddie Newton
Daha Fazla Eylül Futbol Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Çorum ile Sinop arasındaki orman yangınına havadan ve karadan müdahale (4) - Çorum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.9.2020 22:23:22. #1.14#
title