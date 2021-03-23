Çorum İl Sağlık Müdürü Sobacı'nın korona virüs testi pozitif çıktı
23.03.2021 18:18 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:23
Çorum il Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'nın korona virüs testi pozitif çıktı.
Çorum il Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'nın korona virüs testi pozitif çıktı.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde korona virüs testi yaptıran İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı'nın sonucu pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Ömer Sobacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı