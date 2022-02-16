ÇORUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: İNSANLAR BURUN BURUNALAR, UYARILAR DİKKATE ALINMIYOR

ÇORUM (DHA) - ÇORUM İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, Covid-19 virüsü yeni varyantı Omicron'un hızla yayılmaya devam ettiğini belirterek, "Çarşıda bakıyorsunuz 100 kişiden 50'si maske takmıyor, sosyal mesafeye dikkat edilmiyor, insanlar burun burunalar, uyarılar dikkate alınmıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 100 binde 937,32 olarak açıklanan Çorum'da İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirmede bulundu. Omicron'un, Delta varyantına göre yüksek bulaşıcılık hızı ve daha fazla virüs yükü özelliklerine sahip olduğunu belirten Sobacı, "İlimizde salgının pik yaptığı bu dönemde özellikle yaşlılarımız, kronik hastalığı olanlar ve hamileler, kendilerini korumak için daha dikkatli olmalıdır. Aşısız veya eksik aşılı olanlar mutlaka aşılarını bir an önce yaptırmalıdır. Kentimiz, 18 yaş ve üzeri nüfusta en az 2 doz aşı olma oranında yüzde 84,6 ile Türkiye'de 18'inci sıradadır. İlimizde bugüne kadar toplam 1 milyon bin 95 doz aşı uygulanmıştır. Omicron varyantına karşı tedbir olarak, daha önce aşılarını tam yaptırmış olan kişilerin aradan 3 ay veya daha fazla zaman geçmişse mutlaka hatırlatma dozu olarak bir aşı daha yaptırmaları gerekmektedir" dedi.

Sağlık hizmetlerinin sunumu açısından salgının mevcut süreciyle ilgili endişe edici bir durum söz konusu olmadığını söyleyen Dr. Sobacı, şöyle konuştu:

"İlimizde yatak doluluk oranımız yüzde 54,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 64,3'tür. Covid yanı sıra diğer hastalıklarla ilgili poliklinik ve ameliyat hizmetlerimiz de rutin bir şekilde devam ediyor. Salgının seyri takip edildiğinde vaka oranımızın 1-2 hafta daha artacağını, daha sonra da düşüşe geçeceğini öngörüyoruz. Günlük vaka sayılarımız önceki piklerde gördüğümüz rakamların daha da üzerine çıktı ancak vaka sayısına göre hastaneye yatış sayılarının üçte biri kadar olduğunu görüyoruz. Bu düşüşteki en büyük etkenin de aşılar olduğunu düşünüyoruz. Nitekim yoğun bakıma yatan hastalarımızın yaklaşık yüzde 85'inin aşısız veya son 3 ay içerisinde hatırlatma dozlarını yaptırmamış kişilerden oluştuğunu gözlemliyoruz. Omicron varyantı önceki varyantlara göre daha hafif klinik belirtiler gösterse de özellikle yaşlılar, mevcut kronik hastalığı olanlar ve aşısız kimselerde hastalığın daha ağır ve ölümcül seyredebileceği göz ardı edilmemelidir. İlimizde salgının pik yaptığı bu dönemde özellikle yaşlılarımız, kronik hastalığı olanlar ve hamileler kendilerini korumak için daha dikkatli olmalıdır."

'KİM NE EDERSE KENDİNE YAPAR'

Dr. Sobacı, uyarılarda bulunarak, "Çarşıda bakıyorsunuz 100 kişiden 50'si maske takmıyor, sosyal mesafeye dikkat edilmiyor, insanlar burun burunalar, uyarılar dikkate alınmıyor, kim ne ederse kendine yapar. Vatandaş aşısızsa, sosyal mesafeye de dikkat etmiyorsa, kahvehaneler otobüsler de kalabalıksa ne diyeyim, biz ikazlarımızı elbette yapacağız takdir halkımızın" dedi.