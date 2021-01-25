Çorum İHH'dan sokağa çıkma kısıtlamasında 80 aileye yardım
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Çorum İHH'dan sokağa çıkma kısıtlamasında 80 aileye yardım

25.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:08
Çorum İHH'dan sokağa çıkma kısıtlamasında 80 aileye yardım

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince, Çorum'da İHH gönüllülerince 80 aileye insani yardım ulaştırıldığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince, Çorum'da İHH gönüllülerince 80 aileye insani yardım ulaştırıldığı bildirildi.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, yaptığı yazılı açıklamada, iHH gönüllülerince 80 ailede yaklaşık 360 kişiye insani yardım ulaştırdıklarını belirtti.

Salgın dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde yardım faaliyetlerini aksatmadıklarını anlatan Özkabakçı, "Bu hafta yardım çalışmamızı iki araçla, Çorum İHH Acil Yardım Ekibimiz ve Çorum İHH gönüllülerimiz ile gerçekleştirdik. Mağdur aileleri evlerinde ziyaret ederek yardım kolileri, alışveriş kartları ve çocuklara hediye paketleri dağıttık. Çorum İHH kısıtlamanın ve pandeminin devam ettiği sürece sizlerin desteğini yaşlı, yetim, engelli, kronik hasta ve işinden ayrılarak mağdur olmuş, ailelere ulaşmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

Özkabakçı, Çorum İHH olarak salgından en çok etkilenen aileleri ayakta tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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