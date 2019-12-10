Çorum İHH'dan Mısır ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine tepki

10.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:08

Çorum'da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği üyeleri, Mısır ve Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerine tepki gösterdi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla Hürriyet Meydanı'nda toplanan İHH üyeleri, "İdamları durdur", Mısır için ses ver, zulüm bitsin", "Doğu Türkistan, Filistin, Yemen, Arakan, Suriye için ses ver" yazılı pankartlar taşıdı.

Çorum İHH Başkanı Selim Özkabakçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 71 yıl önce ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile yaşam hakkı, eşitlik ilkesi, masumiyet karinesi gibi birçok hakkın dokunulmazlığının kabul edildiğini hatırlattı.

Aradan geçen zamanda ihlallerin önlenmesi konusunda insanlığın hala geçer not alamadığını vurgulayan Özkabakçı, "Aksine bugün uluslararası siyaset, insan hakları değerlerini yitirmiş görünmektedir. Hala birilerinin hayatı, diğerlerinden daha değerli görünmektedir." dedi.

Mısır, Suriye ve Filistin gibi ülkelerde güvenlik perdesi altında sivillere yönelik ihlallerin meşrulaştırıldığını savunan Özkabakçı, şunları kaydetti:

"1949 yılından bu yana Çin işgali altındaki Doğu Türkistan, her yıl sistematik olarak insan haklarının ayaklar altına alındığı bir hapishaneye dönüştürülmektedir. İnsan hakları kuruluşlarının tahminlerine göre son 10 yılda öldürülen Uygur sayısı 10 bini aşmıştır. 1 milyondan fazla Uygur, eğitim kampı adı altında kurulan toplama kamplarında tutulmakta, zorla ideolojik eğitim verilmekte, tehdit olarak görülenler cezalandırılmaktadır. Mısır'daki insan hakları ihlalleri de Çin'deki ihlalleri aratmamaktadır. 2013'teki darbenin ardından ilk zamanlarındaki katliamlar azalsa da siyasi muhaliflere yönelik kaçırma, gizli alıkoyma, işkence ve infaz gibi en ağır insan hakları ihlalleri sistematik olarak devam etmektedir. Mısır rejimi, cezaevlerinde tutuklu insan sayısının 40 binin üzerinde olduğu bilinmektedir."

Özkabakçı ve beraberindekiler, basın açıklamasının ardından Mısır'daki cezaevlerinde tutuklu bulunan kadınlar için yazdıkları mektupları gönderdi.

Kaynak: AA