Çorum İddiaya Girip Çıktıkları Kale Surlarında Mahsur Kaldılar

Çorum'da yaşları 17 ile 20 arasında değişen dört genç kale surlarında mahsur kaldı. Gençler 155 polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Gençler itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

Olay Kale Mahallesinde bulunan Tarihi Çorum Kalesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir grup genç Çorum Kalesi'ne gitti. Burada kalenin surlarına çıkmak için aralarında iddiaya giren gençlerden 4'ü yaklaşık 8 metre yükseklikteki surlara çıktı. Diğer grup ise bölgeden uzaklaştı. Surlara çıkan gençler bu kez de aşağıya inemeyince burada mahsur kaldı. Daha sonra 155 polis imdat hattını arayıp yardım istedi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Gençler itfaiye merdiveni ile bulundukları yerden aşağı indirildi. Dört genç ifadeleri alınmak üzere polis tarafından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.