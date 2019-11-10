Çorum "Guinness Dünya Rekoru" denemesine hazır

10.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:24

Tarım ve Orman Bakanlığınca yarın Türkiye genelinde gerçekleştirilecek "Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında, Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için deneme yapılacak Çorum'daki tüm hazırlıklar tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım 2019'da saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'nin 2023 noktasında toprakla buluşturulacak.

Türk halkının büyük ilgi gösterdiği organizasyon kapsamında iki ayrı alanda dünya rekoru kırılması da hedefleniyor.

Etkinlikte ilk olarak, 232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun, Çorum'da 1 saatte 301 bin 111 adet fidan dikilerek kırılıp, Guinness Dünya Rekoru'nun Türkiye adına tescil ettirilmesi amaçlanıyor.

Organizasyonda, ikinci rekor denemesi de fotoğraf alanında gerçekleştirilecek. Türkiye genelinde vatandaşların fidan dikerken çektiği fotoğraflardan oluşan bir dijital albüm yapılacak. Daha sonra dünyanın en büyük online fidan dikme anını yansıtan albüm oluşturulup Guinness'e tescil ettirilecek.

Yeni rekor hedefi 301 bin 111 adet

Endonezya'ya ait olan "1 saat içinde en fazla fidan dikme" rekorunun kırılması için deneme yapılacak Çorum'da çalışmalar tamamlandı.

Ağaçlandırma alanındaki başarısı dolayısıyla Bakanlık tarafından rekor denemesinin yapılması için belirlenen Çorum'da, Celilkırı mevkisinde bulunan 156 hektarlık alanda Orman Genel Müdürlüğü tarafından hummalı bir çalışma yürütüldü.

Yaklaşık iki ay süren çalışmalar kapsamında 156 hektarlık saha 60 parçaya bölündü. Alanın ağaçlandırılması için iş makineleri ve ilgili personel tarafından çalışma yapıldı. Fidanların dikileceği çukurlar titizlikle hazırlanarak, yanlarına 301 bin 111 karaçam ve sedir fidanı bırakıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ile Guinness yetkilileri de alanda inceleme yaparak, rekor denemesinin sorunsuz tamamlanması için çalışma yürüttü.

Rekor denemesinde Guinness yetkililerinin yanı sıra mimar, spor hakemi, orman mühendisleri ve öğretmenlerden oluşan 80 kişilik bir heyet görev alacak.

"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

Vali Mustafa Çiftçi, "Bu vatan bize atalarımızdan bir miras değil evlatlarımıza bırakacağımız emanettir. Biz de bu cennet vatanı en güzel şekilde torunlarımıza bırakmak için yarın rekor denememizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Türkiye genelinde 11 milyon fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.

Çorum'da da farklı bir heyecan yaşadıklarını dile getiren Çiftçi, "Biz de yarın inşallah Çorum'da Guinness Rekorlar Kitabı'na girecek bir rekorun denemesini yapacağız. 1560 dönüm alanda 301 bin 111 adet fidanı toprakla buluşturacağız. Biz tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İnşallah yarın bir saat içerisinde 301 bin 111 fidanı toprakla buluşturacağız. Başka alanlarda da fidan dikimlerimiz devam edecek. Toplamda 400 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Tüm halkımızı ağaçlandırma sahamıza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA