ÇORUM GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ZARAR BÜYÜK
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ÇORUM GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ZARAR BÜYÜK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum'da Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile 5 saat sonra söndürüldü.

Çorum'da Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile 5 saat sonra söndürüldü. Yangında sazlık alanda büyük zarar oluştu. Kuş Cenneti'nde bazı canlılar telef olurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ÇORUM GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ZARAR BÜYÜK
ÇORUM GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ZARAR BÜYÜK
ÇORUM GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ZARAR BÜYÜK
ÇORUM GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ZARAR BÜYÜK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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