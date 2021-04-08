ÇORUM GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ZARAR BÜYÜK

Çorum'da Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile 5 saat sonra söndürüldü.