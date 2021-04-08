ÇORUM GÖLÜNYAZI KUŞ CENNETİ'NDE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, ZARAR BÜYÜK
Çorum'da Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile 5 saat sonra söndürüldü.
Çorum'da Gölünyazı Kuş Cenneti'nde sazlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi ile 5 saat sonra söndürüldü. Yangında sazlık alanda büyük zarar oluştu. Kuş Cenneti'nde bazı canlılar telef olurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı