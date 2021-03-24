Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, Halter Kadın Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti
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Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, Halter Kadın Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti

24.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:56
Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, Halter Kadın Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdüren Halter Kadın Milli Takımı'nın kampına ziyarette bulundu.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eger, Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdüren Halter Kadın Milli Takımı'nın kampına ziyarette bulundu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Haşim Eger, Çorum'da süren milli takım kampında Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, başkanvekili Mevlüt Ataseven, genel sekreter Fahrettin Yıldız ve teknik direktör Mustafa Doğan'la bir araya geldi.

Yetkililerden kamp çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Eger, başkan Taşpınar'la birlikte milli takımın antrenmanını da izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tamer Taşpınar "Yeni sezonda da uluslararası arenada sporcularımıza çok güveniyorum. Büyük bir gayret ve inançla çalışmalarını sürdürüyorlar. Ülkemize gurur yaşatacağımız günleri iple çekiyoruz. Sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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