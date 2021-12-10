Çorum Emniyet Müdürü Gülser, mahalle muhtarlarını dinledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çorum Emniyet Müdürü Gülser, mahalle muhtarlarını dinledi

Çorum Emniyet Müdürü Gülser, mahalle muhtarlarını dinledi
AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

ÇORUM (AA) - Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Gülser, Polis Lokali'ndeki toplantıda, bu yıl ikinci kez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bu toplantıları mahallelerdeki polisiye anlamında eksik ve aksaklıkları görme açısından önemsediğini belirten Gülser, "Bundan sonraki süreçte mahallelerimizde gerek önleyici polislik hizmetleri, gerekse asayişe müessir olaylar yönünden talepleri dinleyip çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. Sorunların dile getirilmesinde gecikmeden, hep birlikte dinleyip çözüme ulaştırmaya gayret ediyoruz. Muhtarlarımızın tespitleri bizim için kıymetli ve yol gösterici." dedi.

Toplantıda mahalle muhtarları, bir önceki toplantıda alınan kararların uygulanmasından dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmalar hakkında önerilerde bulundu.

SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

SULTANGAZİ'DE KOCASINI VE OĞLUNU BIÇAKLADI

 Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

Hurdacı kabusu yaşadı! Topladığı malzemelerin arasından çıkan bomba fünyesi elinde patladı

 Son dakika haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİSİN KATİL ZANLISI KAFE DENETİMİNDE YAKALANDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Son dakika haberleri: İSTANBUL-ŞEHİT POLİSİN KATİL ZANLISI KAFE DENETİMİNDE YAKALANDI, O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title