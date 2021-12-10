Çorum Emniyet Müdürü Gülser, mahalle muhtarlarını dinledi

ÇORUM (AA) - Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi.

Gülser, Polis Lokali'ndeki toplantıda, bu yıl ikinci kez mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Bu toplantıları mahallelerdeki polisiye anlamında eksik ve aksaklıkları görme açısından önemsediğini belirten Gülser, "Bundan sonraki süreçte mahallelerimizde gerek önleyici polislik hizmetleri, gerekse asayişe müessir olaylar yönünden talepleri dinleyip çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. Sorunların dile getirilmesinde gecikmeden, hep birlikte dinleyip çözüme ulaştırmaya gayret ediyoruz. Muhtarlarımızın tespitleri bizim için kıymetli ve yol gösterici." dedi.

Toplantıda mahalle muhtarları, bir önceki toplantıda alınan kararların uygulanmasından dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte yapılması gereken çalışmalar hakkında önerilerde bulundu.

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri

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