: Çorum Emniyet Müdürü Gülser, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ÇORUM

17.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:08

Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gülser, "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", "yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yaz-kış bir arada" ve "spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsini birbirinden güzel ve başarılı bulduğunu ifade eden Gülser, "Anadolu Ajansının basına vermiş olduğu katkıların ve habercilikteki başarısının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

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