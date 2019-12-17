Çorum Emniyet Müdürü Gülser, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ÇORUM
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Çorum Emniyet Müdürü Gülser, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ÇORUM

Çorum Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

17.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:08

Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gülser, "haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", "yaşam" kategorisinde 'nın "Yaz-kış bir arada" ve "spor" kategorisinde de 'ın "Millilerden asker selamı" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların hepsini birbirinden güzel ve başarılı bulduğunu ifade eden Gülser, "Anadolu Ajansının basına vermiş olduğu katkıların ve habercilikteki başarısının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çorum Emniyet Müdürü Gülser, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ÇORUM
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