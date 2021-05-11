Çorum Emniyet Müdürü: Bayramda ara sokaklar da denetlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çorum Emniyet Müdürü: Bayramda ara sokaklar da denetlenecek

Çorum Emniyet Müdürü: Bayramda ara sokaklar da denetlenecek
Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR - Haberler | Güncel

ÇORUM İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların akraba ziyaretlerinden uzak durmasını isteyerek, "13 uygulama noktasının yanı sıra ara sokaklarda, kısmi açık olması muhtemel yerler önünde ve konutların bulunduğu ara sokaklarda da denetimler gerçekleştireceğiz" dedi.

ÇORUM İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların akraba ziyaretlerinden uzak durmasını isteyerek, "13 uygulama noktasının yanı sıra ara sokaklarda, kısmi açık olması muhtemel yerler önünde ve konutların bulunduğu ara sokaklarda da denetimler gerçekleştireceğiz" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, bayramda alacakları tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. İl genelinde 24 saat boyunca tam kapanma denetimlerinin devam ettiğini belirten Gülser, "Tüm ilçe merkezleri girişleri ile il merkezi girişlerinde 24 saat itibariyle yolcu otobüsleri ve özel seyahat araçlarında uygulamalarımız devam ediyor. Bu kapsamda il merkezimizdeki 13 ayrı noktada iki şehir girişinde toplam 230 personelle gün boyu uygulama yapıyoruz. Genel amacımız yasaklara uyulmasını ve halkımızın bu kapanma sürecini sağlıklı bir şekilde atlatmasını sağlamak" diye konuştu.

'BAYRAM ZİYARETLERİ YAPMAYIN'

Tam kapanma süreciyle birlikte icra edilecek Ramazan Bayramı'nda vatandaşların özellikle yakın akraba çevrelerini ziyaret etmemelerini isteyen Gülser, "Çünkü doğal bir insan akışı, trafik ve temas olayı gerçekleşiyor, bu durum kapanma sürecinin amacını boşa çıkartıyor. Bu hususta insanların biraz daha sabırlı, duyarlı ve dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Vatandaşlarımızı genel anlamda yasaklara uymaları konusunda ikaz ediyoruz. 13 uygulama noktasının yanı sıra ara sokaklarda, kısmi açık olması muhtemel yerler önünde ve konutların bulunduğu ara sokaklarda da denetimler gerçekleştireceğiz" dedi.


Çorum Emniyet Müdürü: Bayramda ara sokaklar da denetlenecek
Çorum Emniyet Müdürü: Bayramda ara sokaklar da denetlenecek
Çorum Emniyet Müdürü: Bayramda ara sokaklar da denetlenecek
Çorum Emniyet Müdürü: Bayramda ara sokaklar da denetlenecek
Çorum Emniyet Müdürü: Bayramda ara sokaklar da denetlenecek
Çorum Emniyet Müdürü: Bayramda ara sokaklar da denetlenecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından tam kapanma dönemindeki denetimlere ilişkin açıklama Açıklaması
Son dakika haber! İçişleri Bakanlığından tam kapanma dönemindeki denetimlere ilişkin açıklama Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Burak Sergen Serdar Ortaç Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çorum Emniyet Müdürü: Bayramda ara sokaklar da denetlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:38:39. #1.15#

title