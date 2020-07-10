Çorum Emniyet Müdürlüğü'nden ceza açıklaması
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Çorum Emniyet Müdürlüğü'nden ceza açıklaması

Çorum Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde "aracında maskesiz seyahat eden vatandaş, (arabada tek ben varım) dese de ceza yemekten kurtulamadı" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü'nden ceza açıklaması
10.07.2020 18:23 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:31

Çorum Emniyet Müdürlüğü, korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde "aracında maskesiz seyahat eden vatandaş, (arabada tek ben varım) dese de ceza yemekten kurtulamadı" haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 7 Temmuz Çarşamba günü ülke genelinde olduğu gibi Çorum'da de maske takma kuralına uyulup uyulmadığına yönelik denetimler gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada şu ifadelere ver yerildi:

"İlimiz Bahabey Caddesi Lokal Kavşağında sosyal medyada yayınlanan "Çorum'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimde aracında maskesiz seyahat eden vatandaş, (arabada tek ben varım) dese de ceza yemekten kurtulamadı" haberiyle ilgili bahse konu şahsın öncelikle kendi sevk ve idaresindeki özel otosu ile trafikte ters yönde seyrettiği, şahsın görevlilerimizce durdurularak ikaz edildiği esnada, araçtan indiğinde, maskesiz olduğu, bu kez de görevlilerimizce maske takma konusunda uyarıldığında 'maskesinin olmadığını, yanında maske bulundurmadığını' hiç maske takmadığını, araçta yalnız olduğunu beyan etse de, araçta yalnız olması dolayısıyla değil araçtan indiğinde maskeli olması zorunluğu hatırlatılmış, maske takması gerektiği ikaz edilmiş. Şahsın takmaması sebebi ile İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 23.06.2020 tarih ve 2020/55 sayılı kararın 1. Maddesi" 24 Haziran 2020 günü itibariyle ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanımının zorunlu hale geldiği, bu kurula uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uygulanır" maddesi gereğince bahse konu şahsa idari para cezası uygulanmıştır. Şahıs ayrıca trafiğe ters yönden giriş yaptığı için ikaz edilmiş, olayda kastı olmadığı hususunun anlaşıldığından Trafik İdari Para Cezası tatbik edilmemiştir. Şahıs görevlilerimize teşekkür ederek ayrılmıştır. Araçta yalnız bulunan kişilere maske takmadığı için idari para cezası uygulanmamaktadır." - ÇORUM

Kaynak: İHA

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