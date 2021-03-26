ÇORUM 'Dünyanın en dar sokağı? restore ediliyor

'Dünyanın en dar sokağı? restore ediliyorÇORUM'da, Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı?'nın, başlatılan restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılması hedefleniyor.

'Dünyanın en dar sokağı? restore ediliyor

ÇORUM'da, Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı?'nın, başlatılan restorasyon çalışmalarıyla turizme kazandırılması hedefleniyor.

Hitit Medeniyeti'nin başkenti Çorum'da, Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı'nda eskiden 37 esnaf faaliyet gösterirken şu an sadece 5 dükkan hizmet veriyor. Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkanın çoğunluğu sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor. Kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken sokakta, özellikle üniversite öğrencileri ile gelin ve damatlar fotoğraf çektiriyor. RESTORASYON BAŞLATILDI

Koronavirüs salgını nedeniyle sakin günlerini yaşayan sokağın restore edilip, turizme kazandırılması için harekete geçen Çorum Belediyesi'nce hazırlanan proje tamamlandı. Proje kapsamında, ihaleyi alan yüklenici özel firma tarafından da dükkanların boşaltıldığı sokakta, restorasyon çalışmalarına başlandı. Yüklenici firma yetkilisi Ahmet Özekçin, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, "Önce toprak çalışmasına başlamış bulunuyoruz. İç ve dış ile çatı çalışmalarımızla restorasyon çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

DİKİCİLER SOKAĞI

'Dikiciler sokağı\

Kaynak: Demirören Haber Ajansı