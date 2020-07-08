Çorum DSYB Başkanı Kaya'dan Karapınar'a ziyaret Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Yılmaz Kaya, Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan'ı ziyaret etti.

Çorum İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) Başkanı Yılmaz Kaya, Karapınar Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Tartan'ı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Tartan, Karapınar tarımı ve hayvancılığı hakkında bilgiler verdi.

Süt üretiminde Karapınar'ın önemli bir yere sahip olduğunu belirten Tartan, şunları kaydetti:

"İlçemizde 11 süt işleme tesisi ile süt üretimine katkı yapıyoruz. Konya'nın süt üretiminin yaklaşık yüzde 14'ünü Karapınar üreticisi karşılıyor. İlçedeki 60 bin büyükbaş hayvanın 28 binden fazlası sağım hayvanı. Toplam 400 ton süt üreten bir ilçe olarak önemli bir yere sahibiz. Türkiye genelinde süt üreticileri olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Kovid-19 salgını nedeni ile de sektörümüz vatandaşının yanında oldu. Üretimine devam etti. Bu süreçte çiğ süt üretimi ülkemizde azalmadı, süt ürünü üretiminde sıkıntı yaşanmadı. Tüketicimizin sütsüz, yoğurtsuz, peynirsiz kalmadığı bir gerçek. Tüm çalışanlar özveri ile çalışmış ve takdir toplamıştır."

Kaya da Tartan'a teşekkür ederek, "Hep birlikte bu zorlu süreçten başarı ile çıkacağız. Üreticilerimize işlerinde kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA