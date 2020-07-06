Çorum DOKAP projeleriyle büyüyecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çorum DOKAP projeleriyle büyüyecek

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) tarım ve turizm projelerinden yararlanmak için bir an evvel çalışmalara başlamalıyız." dedi.

Çorum DOKAP projeleriyle büyüyecek
06.07.2020 17:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:07

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının (DOKAP) tarım ve turizm projelerinden yararlanmak için bir an evvel çalışmalara başlamalıyız." dedi.

Çiftçi, TSO toplantı salonundaki DOKAP tanıtım toplantısında, Çorum ve Amasya'nın 13 Mayıs 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle DOKAP kapsamına dahil edildiğini hatırlattı.

Çorum'un DOKAP'tan beklentisinin büyük olduğunu belirten Çiftçi, "Sürece geç dahil olmakla beraber açığımızı kapatmayı düşünüyoruz. Hititlere başkentlik yapan 8 bin yıllık geçmişiyle önemli bir turizm merkezi olan ilimiz, çeltik, buğday, ayçiçeği, soğan, mercimek gibi ürünlerde de Türkiye'nin en büyük tarımsal üretim merkezlerindendir." dedi.

Vali Çiftçi, kentin gerçek potansiyelini ortaya koyacaklarını ifade ederek, "DOKAP'ın tarım ve turizm projelerinden yararlanmak için bir an evvel çalışmalara başlamalıyız. Kaymakamlar, belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların temsilcileri bu yönde projelerini kısa sürede hazırlamalı." diye konuştu.

Çiftçi, şöyle devam etti:

"Çorum, Hitit medeniyetine başkentlik yapmış 8 bin yıllık köklü bir geçmişe sahip. Bu manada DOKAP'ın turizm içerikli projelerinden faydalanabiliriz. İlimiz aynı zamanda bir tarım memleketi. Mesela mercimek üretiminde Yozgat ve Konya'dan sonra 3'üncü, soğan üretiminde Ankara ve Amasya'dan sonra 3'üncü, çeltik üretiminde Edirne, Samsun, Balıkesir ve Çanakkale'den sonra 5'inci, mısır üretiminde 6'ncı il durumundayız. Yılda 600 bin ton buğday üretimiyle en çok buğday üreten iller sıralamasında 10'uncu sıradayız. Buradaki tarımsal kalkınmayı, tarıma dayalı sanayiyi de geliştirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla tarıma dayalı projeleri de artırmamız gerekiyor."

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu da DOKAP'ın Çorumlu vatandaşların taleplerinin karşılanması adına önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise DOKAP'tan sonra hibe oranlarının artmasını temenni ettiğini ifade ederek, "Çorum'un DOKAP kapsamına alınması son dönemdeki en güzel haberlerden biri. DOKAP'ın şehrimize gelmesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrin yerel yönetimi olarak artık daha güçlü ve emin adımlarla yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, DOKAP Başkanı Yusuf Mengi'nin faaliyet alanlarına ilişkin sunumuyla sona erdi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz Haber
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı Haber
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez Haber
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı Haber
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? Haber
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı Haber
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama geldi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama geldi
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Vagner Love, Kazakistan Ligi ekiplerinden Kairat'a transfer oldu
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
Rus sevgilisini 12 bıçak darbesiyle öldüren sanığın cezasına 10 yıl daha ilave edildi
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür, topun kendisinden çıktığını söyleyerek Cüneyt Çakır'ın hatasını düzeltti
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Bülent Turan Esra Albayrak Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Gökhan Töre Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Ankara Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Çorum DOKAP projeleriyle büyüyecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 18:18:56. #1.15#
title