: Çorum devrilen greyderde muhtar öldü, 2 operatör yaralandı

23.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:33

Devrilen greyderde muhtar öldü, 2 operatör yaralandı

ÇORUM'da karla mücadele çalışması yapan greyder, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen greyderin kabininde sıkışan muhtar Kenan Kümbet (55) hayatını kaybetti, 2 operatör yarlandı.

Kaza, bugün merkeze bağlı Atçalı köyünde meydana geldi. Köyde karla mücadele çalışması yapan Murat Şahin'in kullandığı İl Özel İdaresine ait greyder, eğimli yolda devrildi. İş makinesinin içindeki kabinde bulunan köy muhtarı Kenan Kümbet ve operatörler Murat Şahin ile Mertcan Üçtepe, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, muhtar Kenan Kümbet'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan greyder operatörleri, ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kümbet'in cenazesi, iş makinesinin yardımıyla itfaiye ekiplerince greyderin altından çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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