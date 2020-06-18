Çorum Devlet Hastanesi'nde sona doğru Çorum eski Devlet Hastanesinin tekrar hizmete açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan güçlendirme çalışmaları için onay beklendiği bildirildi.

Çorum eski Devlet Hastanesinin tekrar hizmete açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan güçlendirme çalışmaları için onay beklendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz günlerde video-konferans yöntemiyle görüşen AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, eski devlet hastanesinin tekrar hizmete kazandırılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermişti. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile telefonda görüşerek güçlendirme çalışmasının hemen başlatılması konusunda talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında süreç hızlandı. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bir heyet hastanede incelemelerde bulunarak eksiklikleri ve güçlendirilmesi gereken alanları belirledi.

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı da İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ile bir araya gelerek, bundan sonraki süreçte hastanenin yeniden hizmete açılması noktasında yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Hastanede çalışmaların başlaması son aşamaya gelindiğini açıklayan Ahlatcı, Sağlık Bakanlığı'nın onayının ardından ihalenin yapılarak çalışmaların başlayacağını söyledi. Ahlatcı, Devlet Hastanesi'nin açılması, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kazandırılacak olan Onkoloji Merkeziyle Çorum'un bölgesinde sağlıkta merkez üssü olacağının altını çizdi.

Eski Devlet Hastanesi'nin durumunun her zaman tartışma konusu olduğunu dile getiren Ahlatcı, "Biz de halkımıza buranın tekrar hizmete kazandırılması için çalışma başlatmış ve söz vermiştik. Bugün de bu sözümüzün arkasındayız. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla süreç tabi ki hızlandı. Geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı'ndan bir heyet kentimize gelerek hastanede incelemelerde bulundu. Burada yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek güçlendirmelerle ilgili yerinde tespitler yapıldı. Bakanlık heyeti bir rapor hazırladı. Şuanda çalışmaların başlaması için yazı Sağlık Bakanlığı'nda. En kısa sürede alınacak onayın ardından ihale yapılarak yapım aşamasına geçilecek" şeklinde konuştu.

Hastanenin 2. basamak Devlet Hastanesi kategorisinde hizmet vereceğini kaydeden Ahlatcı, 200 ve üzeri yatak kapasitesine sahip olacak hastanede 50'den fazla poliklinik bulunacağını ifade etti.

Yapım çalışması kapsamında C blok dışında eski binaların yıkılacağını söyleyen Ahlatcı, kadın doğum servisi olarak bilinen binanın yıkılacak binalar arasında olduğunu, gerektiği takdirde hastaneye entegre bir şekilde yeni binalar da yapılacağını belirtti.

Hastanenin taşınmasının ardından bölge halkının hem ekonomik hem de sosyal anlamda etkilendiğini kaydeden Başkan Ahlatcı, "Hastanemizin Ankara yoluna taşınmasının ardından bölge halkımız da olumsuz etkilendi. Hem ekonomik hem de sosyal anlamda bölgede sorunlar yaşandı. Bu yatırımın da kentimize kazandırılmasıyla birlikte bölgemizde hareketliliğin artacağına inanıyoruz. Ayrıca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemize normalde günlük ortalama 17 bin kişiden fazla kişi geliyor. Bu çalışmayla hastanemizin yükünü de hafifletmiş olacağız" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA