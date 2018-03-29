Çorum'dan Yüksekova'ya "Kardeşlik Köprüsü"

Yüksekova ilçesi ile Çorum arasındaki "Kardeş Cami" projesi kapsamında vaaz programı düzenlendi.

Çorum Müftüsü Dr. Ahmet Akın, beraberinde üç ilçe müftüsü ile terör saldırılarının yaşandığı kentlere maddi ve manevi destek sağlanması ve kardeşlik duygularının geliştirilmesi için hayata geçirilen "Kardeş Cami" projesi kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve programlara katılmak üzere Yüksekova ilçesine geldi.

Merkez İhsaniye Camisi'nde düzenlenen programa katılan Akın, burada cemaatle bir araya geldi.

Vaazın ardından Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının ilçedeki ihtiyaçları görmek ve vatandaşlarla bir araya gelmek olduğunu söyledi.

Akın, "Bu bölge ile iç bölgelerimizin karşılıklı görüşmesini, tanışmasını, yardımlaşması ve dayanışmasını sergilemek amacıyla burada geldik. Gelip gitmemiz devam edecek. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Yüksekovalı kardeşlerimizi de içinde bulunduğumuz mübarek üç aylarını Cenab-ı Hak makbul eylesin. Şimdi recep ayındayız. Ramazan ayına da kavuşarak manevi bir atmosfere giriyoruz." diye konuştu.

Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin de "Kardeş Cami" projesinin ikincisini icra ettiklerini belirterek, "Birliktelik ruhunu yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah hayırlara ve güzelliklere vesile olur. Bu vesileyle Akın ve beraberindeki heyete desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi.